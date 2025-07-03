Жуткая боль, паралич, конвульсии: Мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

В Австралии летучая мышь укусила 50-летнего мужчину, после чего он скончался через пару месяцев. Врачи нашли в крови умершего редкий неизлечимый вирус. Об этом сообщает австралийский новостной портал 7NEWS. Мужчина умер в больнице штата Новый Южный Уэльс.

«Хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует. Летучие мыши, переносящие этот вирус в своём организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе», — рассказали в местном Минздраве.

С 1996 года это четвёртый зарегистрированный случай инфицирования от летучих мышей в Австралии. Как пишет издание, найденный вирус очень похож по симптоматике на бешенство и грипп. Пациенты жалуются на жуткую головную боль, слабость, температуру, в тяжёлых случаях наступают паралич, конвульсии, потеря сознания. Заражённый человек рискует умереть в течение пары недель, болезнь плохо поддаётся лечению.