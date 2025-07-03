Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:13

Жуткая боль, паралич, конвульсии: Мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

7NEWS: В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В Австралии летучая мышь укусила 50-летнего мужчину, после чего он скончался через пару месяцев. Врачи нашли в крови умершего редкий неизлечимый вирус. Об этом сообщает австралийский новостной портал 7NEWS. Мужчина умер в больнице штата Новый Южный Уэльс.

«Хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует. Летучие мыши, переносящие этот вирус в своём организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе», — рассказали в местном Минздраве.

С 1996 года это четвёртый зарегистрированный случай инфицирования от летучих мышей в Австралии. Как пишет издание, найденный вирус очень похож по симптоматике на бешенство и грипп. Пациенты жалуются на жуткую головную боль, слабость, температуру, в тяжёлых случаях наступают паралич, конвульсии, потеря сознания. Заражённый человек рискует умереть в течение пары недель, болезнь плохо поддаётся лечению.

5 опасных вирусов, способных стереть человечество с лица земли, — учёные бьют тревогу
5 опасных вирусов, способных стереть человечество с лица земли, — учёные бьют тревогу

Ранее Life.ru писал, что в организме японской летучей мыши — нетопыря-карлика — обнаружен новый коронавирус HKU5-CoV-2. Учёные не исключают, что вирус может передаваться человеку — как напрямую, так и через промежуточного носителя. Среди возможных симптомов — сильный кашель, пневмония, а в тяжёлых случаях — дыхательная и почечная недостаточность.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar