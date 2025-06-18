Женщина умерла после укуса домашней кошки

В Костанайской области Казахстана зарегистрирован первый летальный исход от бешенства с 2020 года. Жительница региона скончалась в больнице после того, как её укусила домашняя кошка, которая вскоре пропала. Женщина не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс антирабических прививок, что и стало причиной трагического исхода. Об этом сообщает «Наша газета».

Бешенство — это смертельное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Единственной эффективной защитой от него является своевременная вакцинация после укуса. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до года, что делает раннее обращение за медицинской помощью особенно важным.