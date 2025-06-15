Ядовитый почерк: Врач рассказала Life.ru, как отличить укус ядовитой и неядовитой змеи

Укусы ядовитых и неядовитых змей различаются внешне. В беседе с Life.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, как определить такую существенную разницу между укусами ядовитых и неядовитых рептилий.

По словам эксперта, ядовитые змеи оставляют две чёткие точки от клыков, тогда как неядовитые — полукруг мелких точек или царапин от зубов. После укуса ядовитой рептилии быстро появляются отёк, покраснение и синюшность. При укусе неядовитой — этих симптомов обычно нет.

Специалист пояснила, что при укусе ядовитой змеи в течение 10-30 минут развиваются характерные симптомы: жгучая боль, нарастающий отёк, распространяющийся по конечности, тошнота, рвота, потливость, головокружение, учащенное сердцебиение. Также могут появиться нарушения зрения, онемение конечностей или лица.

При укусе змеи не нужно пытаться поймать её или убить: змея может укусить повторно. Вместо этого нужно постараться успокоиться. Из-за стресса яд по организму будет распространяться быстрее. Затем снять кольца и браслеты, расстегнуть тесную одежду, обязательно ограничить движения укушенной конечности. Любые попытки двигаться лишь ускорят всасывание яда. Нина Зубова Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Рану нужно промыть чистой водой (не перекисью водорода и не спиртом), а затем наложить нетугую стерильную повязку. Также можно кратковременно приложить лёд, завёрнутый в ткань. Нельзя разрезать рану или пытаться высосать яд, накладывать тугой жгут (это может привести к некрозу, то есть к отмиранию тканей), прижигать укус, «лечиться» спиртными напитками или кофе. Вместо этого следует вызвать бригаду скорой помощи и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

Врач также посоветовала по возможности сфотографировать змею или запомнить её внешний вид, это поможет медикам подобрать правильный антидот. В ожидании медицинской помощи можно давать пострадавшему воду или сладкий чай.

«Чтобы избежать укуса змеи, не следует ходить босиком по высокой траве, а перед тем, как брать в руки палки или камни, обязательно проверять их. Но главное — не провоцировать змею: ни в коем случае не трогать её, даже если она выглядит вполне безобидной», — заключила собеседница Life.ru.