Ветеринар объяснила порядок действий при спасении укушенного змеёй питомца

Летние прогулки с питомцами могут обернуться встречей с ядовитыми змеями. Ветеринар Анна Соболева предупредила об опасности укусов гадюк и других змей, которые активизируются в тёплое время года, а также рассказала, что делать, если одна из них атаковала вашу собаку или кошку.

В России чаще всего встречаются укусы обыкновенной гадюки, особенно опасные для морды и передних лап животных. Яд вызывает сильный отёк, боль и системную интоксикацию, а без своевременной помощи возможен летальный исход.

При укусе важно немедленно ограничить подвижность животного, промыть рану водой с мылом в первые 15 минут, дать антигистаминный препарат, приложить холод и срочно доставить питомца к ветеринару. Категорически запрещено отсасывать яд, накладывать жгуты, прижигать рану или давать алкоголь — эти действия только усугубят состояние.

«Главное правило — сохранять спокойствие и как можно скорее доставить животное в ветеринарную клинику. <...> Первое и самое важное — ограничить подвижность животного. Активное движение ускоряет распространение яда по кровеносной системе. Собаку лучше взять на руки и донести до машины, а кошку поместить в переноску», — рассказала эксперт URA.ru.

Для профилактики опасных встреч рекомендуется держать собаку на поводке в потенциально опасных местах, избегать высокой травы и каменистых участков и на всякий случай собрать специальную аптечку для походов. Также стоит помнить, что шум при передвижении по лесу часто предупреждает нежелательные встречи со змеями.

По статистике, при своевременном обращении к ветеринару около 80% животных успешно выздоравливают после укусов. В клинике питомцу проведут детоксикацию, введут противошоковые препараты и при необходимости противоядие.