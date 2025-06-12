Ветеринар объяснила порядок действий при спасении укушенного змеёй питомца
Ветеринар Соболева: Если питомца укусила змея, нужно срочно ехать в клинику
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Летние прогулки с питомцами могут обернуться встречей с ядовитыми змеями. Ветеринар Анна Соболева предупредила об опасности укусов гадюк и других змей, которые активизируются в тёплое время года, а также рассказала, что делать, если одна из них атаковала вашу собаку или кошку.
В России чаще всего встречаются укусы обыкновенной гадюки, особенно опасные для морды и передних лап животных. Яд вызывает сильный отёк, боль и системную интоксикацию, а без своевременной помощи возможен летальный исход.
При укусе важно немедленно ограничить подвижность животного, промыть рану водой с мылом в первые 15 минут, дать антигистаминный препарат, приложить холод и срочно доставить питомца к ветеринару. Категорически запрещено отсасывать яд, накладывать жгуты, прижигать рану или давать алкоголь — эти действия только усугубят состояние.
«Главное правило — сохранять спокойствие и как можно скорее доставить животное в ветеринарную клинику. <...> Первое и самое важное — ограничить подвижность животного. Активное движение ускоряет распространение яда по кровеносной системе. Собаку лучше взять на руки и донести до машины, а кошку поместить в переноску», — рассказала эксперт URA.ru.
Для профилактики опасных встреч рекомендуется держать собаку на поводке в потенциально опасных местах, избегать высокой травы и каменистых участков и на всякий случай собрать специальную аптечку для походов. Также стоит помнить, что шум при передвижении по лесу часто предупреждает нежелательные встречи со змеями.
По статистике, при своевременном обращении к ветеринару около 80% животных успешно выздоравливают после укусов. В клинике питомцу проведут детоксикацию, введут противошоковые препараты и при необходимости противоядие.
Нельзя забывать, что змеиные укусы опасны и для людей. Нагляден недавний случай из Подмосковья, где 14-летняя девочка увидела в парке змею и внезапно не испугалась, а решила её схватить. Результат неразумного решения был закономерный: рептилия укусила свою преследовательницу. Змея оказалась ядовитой — у девочки начались проблемы с кровообращением. Врачи Раменской больницы два дня боролись с последствиями укуса.