Рукокрылые атакуют: Россияне столкнулись с нашествием летучих мышей
Mash: Летучие мыши стали в два раза чаще залетать в квартиры россиян
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver
За прошедший год число случаев, когда летучие мыши попадали в дома россиян, удвоилось, превысив 200 инцидентов. Особенно остро проблема стоит в Калужской области, где рукокрылые стали серьёзной проблемой для населения.
Хироптеролог Елена Ситникова объяснила телеграм-каналу Mash, что это явление связано с комплексом экологических факторов. Прохладное лето и масштабная вырубка лесов вынуждают летучих мышей искать альтернативные убежища, коими становятся человеческие жилища. Несмотря на то, что в центральной России пока не обнаружено опасных видов вроде летучих мышей-вампиров, медики предупреждают о серьёзных рисках. Эти животные могут быть переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.
Напомним, что даже квартира губернатора Калужской области Владислава Шапши подверглась «вторжению» летучих мышей. Губернатор не стал беспокоить спасателей, сам аккуратно поймал зверушку с помощью полотенца и выпустил на улицу.