Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:24

Рукокрылые атакуют: Россияне столкнулись с нашествием летучих мышей

Mash: Летучие мыши стали в два раза чаще залетать в квартиры россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

За прошедший год число случаев, когда летучие мыши попадали в дома россиян, удвоилось, превысив 200 инцидентов. Особенно остро проблема стоит в Калужской области, где рукокрылые стали серьёзной проблемой для населения.

Хироптеролог Елена Ситникова объяснила телеграм-каналу Mash, что это явление связано с комплексом экологических факторов. Прохладное лето и масштабная вырубка лесов вынуждают летучих мышей искать альтернативные убежища, коими становятся человеческие жилища. Несмотря на то, что в центральной России пока не обнаружено опасных видов вроде летучих мышей-вампиров, медики предупреждают о серьёзных рисках. Эти животные могут быть переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.

Жуткая боль, паралич, конвульсии: Мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши
Жуткая боль, паралич, конвульсии: Мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

Напомним, что даже квартира губернатора Калужской области Владислава Шапши подверглась «вторжению» летучих мышей. Губернатор не стал беспокоить спасателей, сам аккуратно поймал зверушку с помощью полотенца и выпустил на улицу.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar