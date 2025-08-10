Рукокрылые атакуют: Россияне столкнулись с нашествием летучих мышей

Хироптеролог Елена Ситникова объяснила телеграм-каналу Mash, что это явление связано с комплексом экологических факторов. Прохладное лето и масштабная вырубка лесов вынуждают летучих мышей искать альтернативные убежища, коими становятся человеческие жилища. Несмотря на то, что в центральной России пока не обнаружено опасных видов вроде летучих мышей-вампиров, медики предупреждают о серьёзных рисках. Эти животные могут быть переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.