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Регион
28 июля, 19:22

«Ни один губернатор не был укушен»: Шапша рассказал, как к нему домой пробралась летучая мышь

Калужский губернатор рассказал, что к нему в дом пробралась летучая мышь

Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Владислав Шапша с юмором рассказал о том, как к нему в дом пробралась летучая мышь. До этого в местных медиа прошла информация о том, как жительница Калуги вызвала МЧС, чтобы выгнать залетевшую к ней мышку.

«Вчера сам столкнулся с такой же ситуацией. Ко мне в окно залетела нежданная гостья и повисла на шторах»,написал Шапша в Telegram-канале.

Губернатор не стал беспокоить спасателей, сам аккуратно поймал зверушку с помощью полотенца и выпустил на улицу.

«В процессе ни одна летучая мышь не пострадала, ни один губернатор не был укушен», — добавил он.

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Лия Мурадьян
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