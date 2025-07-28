«Ни один губернатор не был укушен»: Шапша рассказал, как к нему домой пробралась летучая мышь

Губернатор Калужской области Владислав Шапша с юмором рассказал о том, как к нему в дом пробралась летучая мышь. До этого в местных медиа прошла информация о том, как жительница Калуги вызвала МЧС, чтобы выгнать залетевшую к ней мышку.

«Вчера сам столкнулся с такой же ситуацией. Ко мне в окно залетела нежданная гостья и повисла на шторах», — написал Шапша в Telegram-канале.

Губернатор не стал беспокоить спасателей, сам аккуратно поймал зверушку с помощью полотенца и выпустил на улицу.

«В процессе ни одна летучая мышь не пострадала, ни один губернатор не был укушен», — добавил он.