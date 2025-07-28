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28 июля, 12:17

В Москве открылась вакансия кота-массажиста. За лапки и мурчание платят 80 тысяч

Эксперт Мурадян: Вакансия кота-массажиста открыта в Москве ради маркетинга

Кот. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Кот. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Москве открыта вакансия кота-массажиста с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. Обязанности хвостатого специалиста включают проведение лапочного массажа спины и мурчащей терапии. Пушистый сотрудник должен мурлыкать на частоте 20–25 Гц для достижения расслабляющего эффекта, мягко поглаживать клиентов и пощипывать мышцы для улучшения кровообращения.

А ещё кот обязан участвовать в создании уютной атмосферы и позировать во время массажа для соцсетей. Массажисту с лапками придётся освоить техники «Топтоп», «Мягкое вымешивание теста» и «Целительное мур-мур». Питомец может быть любой породы и окраса, главное уметь располагать к себе строгих клиентов, не царапаться и не кусаться.

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Если посетители останутся довольны, работник получит лакомство, а его хозяин — премию. Работодатель готов предоставить лежанку и социальный пакет, включая ветеринарное обслуживание. Также начальство предлагает гибкий график работы. Однако руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян считает эту вакансию маркетинговым ходом ради продвижения услуг, а не реального их оказания.

«Однако животное действительно участвует в создании расслабляющей и уютной атмосферы для клиентов: мурлыканье и прикосновения кошки помогают людям снизить стресс. То есть кот становится не столько работником, сколько элементом сервиса под опекой человека», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

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Борис Эльфанд
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