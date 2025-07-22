В Москве появилась вакансия «разведчика». Резюме принимаются с 16 лет

Одно из столичных детективных агентств разместило объявление о наборе специалистов, которых там называют «разведчиками». В качестве тестового задания кандидатам предлагается внедриться в организацию, разместившую вакансию. Как оказалось, трудятся в этой компании даже 16-летние подростки.

Её руководитель Евгений Ермолаев уверен, что настоящий специалист на вес даже не золота — бриллианта. По его словам, подходящий кандидат должен быть коммуникатором, способным легко войти в доверие и найти общий язык с разными людьми. При необходимости ему придётся на ходу придумывать «легенду», чтобы добиться нужного результата.

«Разведчик» из детективного агентства появляется лишь в финале операции. Сначала аналитики собирают информацию, затем подключаются оперативники, которые определяют наиболее подходящее время и место для установления контакта с человеком. В процессе также участвуют психологи.

Функционал сотрудника зависит от его роли и задач. В агентстве трудятся специалисты разного возраста. Например, если к детективам обращаются обеспокоенные родители, то за делу берутся сотрудники 16 лет. Они знакомятся с наследником клиентов и постепенно влияют на него. Под воздействием подросток пересматривает свои приоритеты в нужную сторону, меняет поведение и возвращается в семью.