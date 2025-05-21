«Гибкость — наше всё»: Родителям рассказали, как помочь ребёнку с выбором профессии

Ответить на вопрос о том, с чего начать профессиональный путь, выпускникам школ порой бывает очень сложно, поэтому они обращаются за помощью к родителям. Однако им не следует занимать позицию эксперта и человека с богатым опытом, уверена доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. Она рекомендовала взрослым становиться для своих наследников наставниками, способными вместе найти пути решения проблемы.

Кандидат психологических наук отметила, что личный опыт родителей, каким бы он ни был, не гарантирует повторения того же пути детьми. В вопросах профориентации важно признавать, что не всегда есть однозначные ответы, и вместе изучать возможные направления и сферы деятельности. Тем более, что мнение ребёнка о будущей профессии может меняться со временем.

Родителям следует принять такую установку и стать союзниками для своих детей, подчеркнула эксперт. По её словам, в современном мире всё быстро меняется, необходимо уметь адаптироваться. Устаревшая модель «учился на инженера и всю жизнь работал по специальности» уже не актуальна. Людям приходится менять карьерный путь для того, чтобы идти в ногу с реальностью.

«Гибкость — наше всё, сейчас, к сожалению, без неё никуда», — заключила собеседница «Радио 1».