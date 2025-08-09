Не кусаются, но делают больно: Россиян предупредили об опасности испанских слизней
Врач Хачмафова: От испанского слизня можно заразиться паразитами
Обложка © wikipedia/Xauxa Håkan Svensson
Высокая влажность в совокупности с тёплым климатом создали в парках Подмосковья и на дачных участках благоприятные условия для распространения испанского слизня (Arion vulgaris). Он не кусается и не нападает на человека, но может быть переносчиком опасных паразитов и бактерий, предупредила врач-терапевт Нафисет Хачмафова.
По её словам, в слизи насекомых могут содержаться паразиты, вызывающие тяжелое заболевание — эозинофильный менингит. Микроорганизмы могут попасть на руки человека, а затем — в рот или слизистые оболочки глаз, что особенно опасно для детей. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендовала при необходимости убрать слизня с дороги воспользоваться одноразовыми перчатками, а не брать его голыми руками.
«Затем возьмите совок или небольшую лопатку, а после — тщательно мойте руки с мылом. В случае появления зуда, сыпи, головной боли или тошноты — обязательно обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.
