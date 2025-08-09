Встреча Путина и Трампа
9 августа, 15:05

Не кусаются, но делают больно: Россиян предупредили об опасности испанских слизней

Врач Хачмафова: От испанского слизня можно заразиться паразитами

Обложка © wikipedia/Xauxa Håkan Svensson

Высокая влажность в совокупности с тёплым климатом создали в парках Подмосковья и на дачных участках благоприятные условия для распространения испанского слизня (Arion vulgaris). Он не кусается и не нападает на человека, но может быть переносчиком опасных паразитов и бактерий, предупредила врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По её словам, в слизи насекомых могут содержаться паразиты, вызывающие тяжелое заболевание — эозинофильный менингит. Микроорганизмы могут попасть на руки человека, а затем — в рот или слизистые оболочки глаз, что особенно опасно для детей. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендовала при необходимости убрать слизня с дороги воспользоваться одноразовыми перчатками, а не брать его голыми руками.

«Затем возьмите совок или небольшую лопатку, а после — тщательно мойте руки с мылом. В случае появления зуда, сыпи, головной боли или тошноты — обязательно обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.

Собирать и сжигать: Life.ru узнал у биолога, как избавиться от нашествия улиток на даче
Ранее россиян предупредили, что испанские слизни убивают ежей и кур. Кроме того, эксперт раскрыл неожиданный огородный лайфхак по борьбе со слизняками.

