Не кусаются, но делают больно: Россиян предупредили об опасности испанских слизней

Высокая влажность в совокупности с тёплым климатом создали в парках Подмосковья и на дачных участках благоприятные условия для распространения испанского слизня (Arion vulgaris). Он не кусается и не нападает на человека, но может быть переносчиком опасных паразитов и бактерий, предупредила врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По её словам, в слизи насекомых могут содержаться паразиты, вызывающие тяжелое заболевание — эозинофильный менингит. Микроорганизмы могут попасть на руки человека, а затем — в рот или слизистые оболочки глаз, что особенно опасно для детей. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендовала при необходимости убрать слизня с дороги воспользоваться одноразовыми перчатками, а не брать его голыми руками.