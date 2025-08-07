Голыми руками не брать: Испанские слизни убивают ежей и кур в России
Биолог Воробьёв призвал россиян не трогать испанских слизней из-за стафилококка
Россиянам рекомендовали избегать контакта с испанскими слизнями из-за угрозы заражения опасными инфекциями. Об этом предупредил биолог Михаил Воробьёв в интервью SHOT, отметив, что слизь моллюсков содержит кишечную палочку, стафилококк и возбудителей листериоза.
Испанские слизни. Видео © SHOT
Если человек возьмёт в руки слизняка, то потом придётся мыть руки с мылом несколько раз, так как слизь плохо отмывается, пояснил специалист. Он добавил, что овощи и фрукты, контактировавшие с моллюсками, требуют особо тщательной обработки.
По словам Воробьёва, в российской экосистеме у испанских слизней нет естественных врагов, что способствует их бесконтрольному размножению. Биолог сообщил о случаях гибели ежей и кур, предположительно отравившихся после поедания моллюсков. На собственном участке эксперт обнаружил пять ежей с симптомами интоксикации.
Как отмечается, нашествие слизней приобрело массовый характер — жительница Чехова за один раз собрала на своём участке 300 особей. Специалисты призывают не уничтожать вредителей вручную, а использовать защитные перчатки и специальные средства.
Ранее садовод рассказала владельцам сельскохозяйственных угодий способ по борьбе с улитками и слизнями, которые могут нанести серьёзный ущерб растущим на огороде культурам. Эксперт назвала несколько приёмов, среди которых одним из самых эффективных является ручной сбор, а самым интересным — установка пивных ловушек.