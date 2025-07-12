Туристов в Таиланде предупредили о появлении смертельно красивого «Голубого дракона»

На острове Пхукет в Таиланде появились опасные морские слизни Glaucus Atlanticus, известные как «Голубой дракон». Как пишет газета Bangkok Post, они ядовиты, поэтому с ними ни в коем случае нельзя контактировать.

«Центр исследований морских и прибрежных ресурсов (Верхнее Андаманское море) опубликовал публичное предупреждение после обнаружения <...> о наличии этих существ, выброшенных на берег сильными волнами высотой около одного-двух метров», — говорится в публикации.

Океанического слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия у пляжа Карон. Несмотря на красивый внешний вид, он чрезвычайно опасен, контакт с ним может привести к летальному исходу. Его укус вызывает сильную боль, жжение, отёк и раздражение кожи, в некоторых случаях он способен вызвать тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию. При соприкосновении с кожей следует соблюдать правила первой медицинской помощи, аналогичные с укусом медузы.

Glaucus Atlanticus водятся в океанах и на теплых побережьях Австралии, Южной Африки и Европы. Это некрупные особи, максимальная длина их тела составляет от 2,5 до 3,5 сантиметра. Во время охоты или при нападении они используют яд, который негативно влияет на человеческий организм, разрушает нервную систему и клетки кожи.