Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме и на Бали, столкнулись с коварными азиатскими жуками томкатами, которые незаметно проникают в гостиничные номера, даже на верхние этажи небоскрёбов, и оставляют на коже болезненные ожоги.





Как сообщили в SHOT, в Азии сейчас пик активности этих красно-чёрных насекомых, чей яд педерин по токсичности превосходит яд кобры. При случайном раздавливании жуков на коже возникают жгучие волдыри, нередко оставляющие шрамы, а в некоторых случаях — лихорадка, суставные боли и тошнота.

Одна из путешественниц поделилась, что в Нячанге в отеле на 29-м этаже томкат забрался ей на лицо во время сна. Смахнув насекомое на подушку, она утром обнаружила лицо, покрытое красными ожогами. Туристам советуют проявлять осторожность: не раздавливать жуков, а аккуратно смахивать и немедленно промывать мылом все поверхности, с которыми они контактировали, чтобы избежать опасных последствий.