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25 мая, 06:23

Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме и на Бали, столкнулись с коварными азиатскими жуками томкатами, которые незаметно проникают в гостиничные номера, даже на верхние этажи небоскрёбов, и оставляют на коже болезненные ожоги.

  • Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги. Фото © Telegram / SHOT
    Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги. Фото © Telegram / SHOT
  • Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги. Фото © Telegram / SHOT
    Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги. Фото © Telegram / SHOT

Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги. Фото © Telegram / SHOT

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Как сообщили в SHOT, в Азии сейчас пик активности этих красно-чёрных насекомых, чей яд педерин по токсичности превосходит яд кобры. При случайном раздавливании жуков на коже возникают жгучие волдыри, нередко оставляющие шрамы, а в некоторых случаях — лихорадка, суставные боли и тошнота.

Одна из путешественниц поделилась, что в Нячанге в отеле на 29-м этаже томкат забрался ей на лицо во время сна. Смахнув насекомое на подушку, она утром обнаружила лицо, покрытое красными ожогами. Туристам советуют проявлять осторожность: не раздавливать жуков, а аккуратно смахивать и немедленно промывать мылом все поверхности, с которыми они контактировали, чтобы избежать опасных последствий.

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Ранее сообщалось, что на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.

Оксана Попова
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