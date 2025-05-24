Купание обернулось кошмаром: Рыба-хирург изрезала ногу россиянки в Египте
SHOT: Рыба-хирург повредила ногу россиянке во время отдыха в Египте
Рыба-хирург. Обложка © wikipedia
Рыба-хирург повредила ногу россиянке во время отдыха в Египте. Как сообщает SHOT, девушка, работающая турагентом, во время купания ощутила резкую боль в ноге и заметила рану рядом с проплывшей рыбой-хирургом.
Пострадавшую туристку обработали, зашили рану и назначили антибиотики, обезболивающие и другие препараты. Однако нога остаётся горячей и отёкшей. Девушка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска инфицирования.
Рыба-хирург повредила ногу россиянке во время отдыха в Египте. Видео © Telegram / SHOT
Рыбы-хирурги часто встречаются в Красном море и известны своим «коварным поведением»: они могут нанести резаные раны даже тем, кто просто стоит в воде. Токсичная слизь на их шипах может привести к заражению.
Ранее сообщалось, что на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.