Купание обернулось кошмаром: Рыба-хирург изрезала ногу россиянки в Египте

Рыба-хирург повредила ногу россиянке во время отдыха в Египте. Как сообщает SHOT, девушка, работающая турагентом, во время купания ощутила резкую боль в ноге и заметила рану рядом с проплывшей рыбой-хирургом.

Пострадавшую туристку обработали, зашили рану и назначили антибиотики, обезболивающие и другие препараты. Однако нога остаётся горячей и отёкшей. Девушка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска инфицирования.

Рыба-хирург повредила ногу россиянке во время отдыха в Египте. Видео © Telegram / SHOT

Рыбы-хирурги часто встречаются в Красном море и известны своим «коварным поведением»: они могут нанести резаные раны даже тем, кто просто стоит в воде. Токсичная слизь на их шипах может привести к заражению.