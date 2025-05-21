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21 мая, 08:57

Оформляйте страховку! Туроператор назвал самые опасные страны для россиян

Египет, Турция и Таиланд признаны самыми опасными странами для туристов из РФ

Турист из России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Турист из России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Египет, Турция и Таиланд являются самыми опасными странами для отдыхающих из РФ, заявил туроператор, пожелавший остаться инкогнито, потому что в индустрии не приветствуются негативные комментарии. Тем не менее, по его словам, именно на этих направлениях наблюдается наибольшее количество несчастных случаев и обращений за медицинской помощью по страховкам.

Владелец турагентства подчеркнул, что отдыхающие в этих странах чаще всего обращаются за помощью из-за заболеваний, возникших во время отпуска, а также вследствие несчастных случаев во время экстремальных или экзотических развлечений, например, плавания с акулами или погружений в батискафе.

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Эксперт добавил, что к опасным направлениям можно отнести также горные регионы, в том числе Непал. В числе рисков — виды экстремального туризма, связанные с передвижением на двух колёсах, под водой или на водных и автомобильных транспортных средствах, не связанных с обычной логистикой. Он отметил, что туристы нередко обращаются за медицинской помощью из-за перевернувшихся экскурсионных автобусов или природных катаклизмов.

Тем не менее собеседник aif.ru подчеркнул, что подобные ситуации могут произойти и дома. Поэтому не стоит полностью отказываться от зарубежных направлений. Однако важно перед поездкой оформлять расширенные варианты страховки.

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Борис Эльфанд
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