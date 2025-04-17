«Море теперь наше внутреннее»: Россиянам рассказали о развитии туризма в ДНР

Из-за загруженности Крыма, Сочи и других курортов Кубани перспективным направлением для развития внутреннего туризма становится ДНР и другие новые регионы РФ. Тем более, что Азовское море теперь является внутренним морем России. Более того, оно заметно очистилось после остановки «Азовстали» и стало пригодным для купания, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Факт такой, что море теперь наше внутреннее, власти новых российских регионов собираются его поднять на курортный уровень, потому что мы же знаем, что Краснодарщина, Сочи, Крым малость перегружены в связи с закрытием границы, слава богу. Дома надо отдыхать, считаю», — цитирует военкора kp.ru.

По его словам, сегодня в ДНР популярен туризм одного дня. Отдыхающие смотрят Донецк, Мариуполь, а дальше двигаются в Крым, потому что вдоль побережья Азовского моря построена хорошая альтернативная дорога. Кроме того, планируется реформа в рамках единого плана перестройки курортного пространства, отметил военкор.