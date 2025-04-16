Почему гастротуризм не сможет заменить отдых у моря в Анапе, объяснил эксперт
Эксперт Мельник: Российские туристы выбирают Сочи и Крым вместо Анапы
Читатель Life.ru наслаждается отдыхом у моря. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сегодня россияне вместо Анапы выбирают отдых в Сочи и Крыму, причём полуостров кажется привлекательнее из-за более доступных цен. Дело в том, что граждане не готовы отказываться от моря ради гастротуризма, который, к слову, развит и на других популярных направлениях, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.
«[Туристам] нужен объект размещения с полным пансионом, наличием бассейнов, водных горок и развлечений для детей. Но самое главное — это близость к морю, потому что семьи едут к нему. Насколько сейчас Анапа может «заменить» и «компенсировать» море — вопрос сложный», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Напомним, что в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе. В море попало несколько тысяч тонн мазута, который негативно повлиял на экологию региона и поставил под угрозу летний отдых в Анапе. Тем не менее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе.