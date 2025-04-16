Почему гастротуризм не сможет заменить отдых у моря в Анапе, объяснил эксперт

Сегодня россияне вместо Анапы выбирают отдых в Сочи и Крыму, причём полуостров кажется привлекательнее из-за более доступных цен. Дело в том, что граждане не готовы отказываться от моря ради гастротуризма, который, к слову, развит и на других популярных направлениях, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.