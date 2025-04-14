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14 апреля, 20:46

Винодельни, спорт, гастротуризм: На Кубани предложили альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Губернатор Кондратьев предложил гастротуризм как альтернативу пляжам в Анапе

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свете аварии с танкерами предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Среди них — посещение виноделен, спортивные мероприятия, а также агро- и гастротуризм.

Он отметил, что решение о возможности открытия пляжей будет принято на основании заключения специалистов Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого в Анапе и Темрюкском районе подготовят другие варианты отдыха.

«Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что на Кубани готовы обеспечить интересное времяпрепровождение для гостей и жителей края. Также он отметил, что с начала года Краснодарский край посетило уже более двух миллионов туристов. Еще около 600 тысяч человек ожидаются на майские праздники. Номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронирован почти на 50%.

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Ранее Life.ru сообщал, что затонувшие части танкеров «Волгонефть» поднимут в 2026 году. В этом году до наступления штормов осенью планируют обеспечить локализацию затонувших частей, чтобы мазут не вытек в море. Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута, что повлияет на грядущий туристический сезон в Анапе.

Никита Никонов
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