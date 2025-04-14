Винодельни, спорт, гастротуризм: На Кубани предложили альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свете аварии с танкерами предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Среди них — посещение виноделен, спортивные мероприятия, а также агро- и гастротуризм.

Он отметил, что решение о возможности открытия пляжей будет принято на основании заключения специалистов Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого в Анапе и Темрюкском районе подготовят другие варианты отдыха.

«Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.