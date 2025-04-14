Стали известны подробности открытия турсезона в Крыму и на Кубани
Савельев: Турсезон в Крыму и Краснодарском крае откроют в обычном режиме
Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Rubino
Туристический сезон в Крыму, Севастополе и большей части Краснодарского края (за исключением Анапы и Темрюкского района) начнётся в штатном режиме. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«По итогам исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения отклонений от нормативов не выявлено. Также не выявлено отклонения от нормативов в рыбе и продукции аквакультуры в зоне ЧС», — отметил вице-премьер.
По словам Савельева, Роспотребнадзор организовал регулярный забор проб на территории регионов, включая наиболее пострадавшие пляжи: 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе. На основании заключения будет принято окончательное решение о формате организационного отдыха в 2025 году.
Тем временем на побережьях Кубани экологи за март обнаружили более 100 погибших дельфинов. Эта цифра не превышает прошлогодние показатели периода выброса китообразных. Однако среди найденных дельфинов попались азовки и белобочки с заметными дефектами кожи. Напомним, что в декабре прошлого года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрубило волнами в Керченском проливе. В море попало несколько тысяч тонн мазута.