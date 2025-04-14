Стали известны подробности открытия турсезона в Крыму и на Кубани

Туристический сезон в Крыму, Севастополе и большей части Краснодарского края (за исключением Анапы и Темрюкского района) начнётся в штатном режиме. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По итогам исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения отклонений от нормативов не выявлено. Также не выявлено отклонения от нормативов в рыбе и продукции аквакультуры в зоне ЧС», — отметил вице-премьер.