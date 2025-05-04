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4 мая, 19:29

«Порции огромные»: Россиянка рассказала о туризме и ценах в Южной Корее

Россиянка Ольга: В Сеуле можно пообедать в щиктане за 400–1400 рублей

Сеул, Южная Корея. Обложка © freepik/tawatchai07

Сеул, Южная Корея. Обложка © freepik/tawatchai07

Жительница Владивостока Ольга провела неделю в Сеуле и поделилась своими впечатлениями с корреспондентом РИА «ФедералПресс». Девушка рассказала о ценах в столице Южной Корее и особенностях местной кухни. В частности, она обратила внимание на совершенно иное отношение к заведениям общепита.

Так, в России кафе воспринимается как место для обеда или бизнес-ланча, тогда как в Южной Корее это скорее заведение для кофе и сладостей. А для полноценного обеда нужно искать щиктан — маленький ресторанчик, который чаще всего управляется женщиной. И там очень сытная еда.

«Порции огромные! Я ни разу не смогла доесть свою – будь то рис, мясо или суп. Хочется отметить, что везде есть бесплатная вода: либо в термосе на столе, либо в кулере. А ещё панчаны – закуски вроде маринованной редьки, кимчи или свежей зелени. Их можно брать сколько хочешь», — отметила туристка.

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Она также подчеркнула, что Сеуле можно отдыхать недорого. К примеру, вход в парки стоит около 100 рублей, а храмы часто бесплатны. Если надеть ханбок (традиционный костюм), можно бесплатно посетить дворец Кёнбоккун. Аренда костюма обойдётся в 1000–1500 рублей за день.

Из платных развлечений — смотровая башня Lotte за примерно 2800 рублей. Уличные арт-объекты, старинные кварталы вроде Букчона и библиотека COEX были бесплатными. Еда в щиктанах стоила от 400 до 1400 рублей за порцию. Россиянка также удивилась ценам на «чокопай» и фрукты: популярное печенье стоило 500 рублей за пачку, хотя во Владивостоке — 250 рублей, клубника тоже была дорогой.

Ольга добавила, что самыми затратными частями путешествия стали перелёт и проживание. Билеты с пересадкой в Пекине стоили около 30 тысяч рублей, а жильё на неделю в старинном домике обошлось примерно в 18 тысяч рублей. По сути это была небольшая комната для матраса и чемодана.

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Ранее россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР. Эксперт предупредил, что власти Северной Кореи могут депортировать туристов за нарушение правил. Кроме того, россиянка рассказала, как нашла любовь в КНДР.

Борис Эльфанд
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