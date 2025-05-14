Приятные цены и древняя экзотика: Россияне массово скупают авиабилеты в Иран

Россияне всё чаще выбирают Иран для путешествий: турпоток за два года утроился, а в этом году эксперты прогнозируют рост ещё на 30%, сообщает SHOT. С запуском оплаты через Mir Pay поездки стали ещё удобнее.

Иран манит любителей необычных впечатлений: туристы восхищаются древнеперсидскими памятниками и теряются в колорите местных базаров. Российские шопоголики скупают hand-made ковры, специи и украшения, ведь цены здесь на 30–50% ниже, чем в соседних странах. По словам Валерия Бритауса, эксперта РСТ и коммерческого директора YouTravel.me, туры, жильё и еда в Иране обходятся дешевле, чем в Турции, ОАЭ или даже в Сочи.

Однако, как отметил представитель туроператора «Ванд», негативный информационный фон, запрет на алкоголь и курение, обязательный хиджаб для женщин и недавнее отсутствие безналичной оплаты сдерживают туристов. Тем не менее, Российский союз туриндустрии уверен: в следующем году Иран ждёт новый всплеск интереса россиян.