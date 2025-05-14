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Регион
14 мая, 08:06

Приятные цены и древняя экзотика: Россияне массово скупают авиабилеты в Иран

SHOT: Турпоток из России в Иран вырос в три раза за два года

Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Россияне всё чаще выбирают Иран для путешествий: турпоток за два года утроился, а в этом году эксперты прогнозируют рост ещё на 30%, сообщает SHOT. С запуском оплаты через Mir Pay поездки стали ещё удобнее.

Иран манит любителей необычных впечатлений: туристы восхищаются древнеперсидскими памятниками и теряются в колорите местных базаров. Российские шопоголики скупают hand-made ковры, специи и украшения, ведь цены здесь на 30–50% ниже, чем в соседних странах. По словам Валерия Бритауса, эксперта РСТ и коммерческого директора YouTravel.me, туры, жильё и еда в Иране обходятся дешевле, чем в Турции, ОАЭ или даже в Сочи.

Однако, как отметил представитель туроператора «Ванд», негативный информационный фон, запрет на алкоголь и курение, обязательный хиджаб для женщин и недавнее отсутствие безналичной оплаты сдерживают туристов. Тем не менее, Российский союз туриндустрии уверен: в следующем году Иран ждёт новый всплеск интереса россиян.

«Порции огромные»: Россиянка рассказала о туризме и ценах в Южной Корее
«Порции огромные»: Россиянка рассказала о туризме и ценах в Южной Корее

Ранее сообщалось о росте популярности «пивного туризма» в России. Экскурсии на пивоварни стали трендом, особенно среди молодёжи. Всего за несколько тысяч рублей всем желающим показывают процесс производства, рассказывают об истории напитков, а главное — предлагают безлимитную дегустацию пива, включённую в стоимость экскурсии.

Антон Голыбин
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