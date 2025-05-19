«Это наш дом»: Жители Испании восстали против туристов и вышли на митинги

Массовые акции протеста против чрезмерного туризма охватили города Испании. Информацию об этом распространило издание Daily Mail, отметив, что основные демонстрации прошли на Канарских островах.

Протестующие выражали своё недовольство лозунгами: «У Канарских островов есть предел» и «Где деньги от туризма?». Акции также затронули Барселону, Валенсию и Мадрид, где местные жители выражали солидарность с протестующими.

На плакатах демонстрантов можно было прочитать: «Остановите чрезмерный туризм… это наш дом», «Мои страдания — ваш рай». Один из баннеров гласил, что Канарские острова «больше не являются раем» из-за растущего туризма. На другом транспаранте была размещена надпись: «Туристы плавают в нечистотах», что указывает на проблему загрязнения моря сточными водами, сбрасываемыми отелями и туристическими объектами.

Акция сопровождалась скандированием лозунга «Canarias No Se Vende», что означает «Канарские острова не продаются», а также свистом и демонстрацией флагов Канарских островов. По данным издания, некоторым туристам пришлось искать укрытие в своих отелях из-за обострившейся ситуации, вызванной жилищным кризисом и ростом арендной платы.