Пивная ловушка: Раскрыт неожиданный огородный лайфхак по борьбе со слизняками

Огородным культурам может быть нанесён серьёзный вред улитками и слизнями, поэтому важно своевременно начать с ними борьбу. Садовод Надежда Кашнова поделилась некоторыми действенными и несложными методами избавления от этих вредителей. Прежде всего, можно применить ручной способ. Для этого следует собрать слизней вручную в утренние или вечерние часы, когда их активность наиболее высока.

«Следующий способ — ловушки. Установите ловушки, наполнив неглубокие контейнеры (например, пластиковые бутылки) пивом. Слизни двинутся к запаху и попадут в ловушку. Также можно посыпать соль вокруг растений или использовать солёный раствор. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить растения», — уточнила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Второй вариант – создание физических преград. В этом помогут, например, песок или зола. Эксперт посоветовала обсыпать грядки песком или древесной золой, это затруднит передвижение слизней, так как им сложно перемещаться по подобным субстанциям. Можно также раскрошить яичную скорлупу и посыпать ею землю вокруг растений. Это станет препятствием для вредителей, дополнила садовод.

Ещё один действенный метод – использование отпугивающих средств. Кашнова призвала использовать натуральные репелленты, такие как эфирные масла (к примеру, цитронелловое), чтобы отвадить слизней. Кроме того, некоторые виды птиц и насекомых – естественные враги слизней. Эксперт советует привлечь их в свой сад, разместив кормушки или места для гнездования. Также следует не забывать о поддержании порядка на участке: удаляйте опавшую листву, сорняки и другие растительные остатки, которые могут служить убежищем для слизней.