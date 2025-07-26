Нужен простой советский... Россиянам рассказали, как избавиться от червей в ягодах
Блогер Никандров: Сода и йодированная соль помогут избавиться от червей в ягодах
Ягоды. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Летом россияне активно скупают землянику, голубику, черешню и другие ягоды, в которых иногда попадаются черви. Однако чтобы избавиться от них, потребуются всего два средства, которые есть на любой кухне: сода и йодированная соль. Лайфхаком поделился блогер Михаил Никандров.
Россиянам объяснили, как избавиться от червей в ягодах. Видео © Пятый канал
В ходе эксперимента он залил две тары проточной водой, высыпал туда черешню и добавил по одной ложке указанных средств. Через полчаса в черешне с содой червяков не было обнаружено, ёмкость с солью тоже оказалась чиста. Но это лишь на первый взгляд, под микроскопом разглядеть вредителей всё же возможно.
«Мы настоятельно рекомендуем очищать данную ягоду от личинок вишневой мухи», — призвал собеседник Пятого канала.
А чтобы точно быть уверенными в правильности покупки, достаточно просто обращать внимание на внешний вид ягод и их аромат. Кроме того, важно не забывать тщательно промывать плоды перед употреблением.
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