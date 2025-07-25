Life.ru выяснил, на сколько увеличится ваш кошелёк благодаря закруткам из дачных овощей

Заготовки из собственных овощей и фруктов остаются наиболее выгодным вариантом по сравнению с покупными аналогами, рассказала Life.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Она сопоставила расходы на приготовление традиционных сезонных консервов.

Многих отпугивает трудозатратность домашних заготовок. Действительно, если вы соотнесёте время, затраченное на процесс, и доход, который вы могли бы получить, занимаясь работой, вполне вероятно, что для вас выгоднее будет готовить по минимуму и приобретать покупное. Однако в абсолютных цифрах выгоднее, да и полезнее, конечно, делать заготовки самостоятельно. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

По её словам, консервацией чаще занимаются семьи с детьми, тогда как молодые поколения, особенно зумеры и младше, такой деятельностью почти не интересуются. Основное препятствие — большие затраты времени.

При приготовлении лечо по классическому рецепту потребуется по 2 кг болгарского перца и томатов, растительное масло, немного сахара, соли и уксуса. Если все ингредиенты покупать в магазине, в 2025 году такая порция обойдётся примерно в 1035 рублей, что на 11,5% дороже, чем год назад. В ЦФО рост составил 4,7%, в Москве — 2,7%, на юге — до 9,1%. Себестоимость одной банки объёмом 700 граммов при этом — около 154 рублей. Если же перец и помидоры выращены самостоятельно, затраты снижаются до 45 рублей с учётом рассады, отметила доцент.

Согласно Лебединской, аналогичная ситуация наблюдается с солёными огурцами. Для одной трёхлитровой банки требуется около 1,6 кг огурцов, 1,5 литра воды, 60 граммов соли, чеснок, перец горошком и немного зелени. При использовании магазинных продуктов такая заготовка сейчас стоит 229 рублей.

За год цена на ингредиенты выросла на 11,9%, а в отдельных регионах — более чем на 20%. В Магаданской области прирост составил 59%, в Чечне — 43%, в Калининградской области — 31%. При этом в Ингушетии стоимость килограмма огурцов снизилась с 84 до 67 рублей. В Хабаровском крае и на Камчатке также зафиксировано удешевление.

Самой затратной заготовкой оказалось клубничное варенье. В середине лета килограмм ягод в среднем стоил от 720 до 835 рублей — на 15–24% дороже, чем в 2024 году. На килограмм клубники требуется примерно столько же сахара, иногда меньше — в зависимости от сладости плодов. В итоге банка варенья объёмом 350 граммов обходится в 270–298 рублей. Для сравнения, на маркетплейсах цены на готовое варенье начинаются от 250 рублей за аналогичный объём.

«Несмотря на трудозатратность, домашние заготовки экономически выгоднее, особенно если использовать выращенные самостоятельно овощи и фрукты. Даже с учётом роста цен на продукты самостоятельное консервирование остаётся более бюджетным вариантом, а также гарантирует качество и натуральность. Для тех, кто имеет дачный участок, это ещё и способ сэкономить на сезонных скачках цен», — заключила эксперт.