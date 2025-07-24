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24 июля, 09:49

Вред или польза: Эндокринолог развеяла популярные мифы о пальмовом масле

Врач Скачкова: Пальмовое масло вредит при употреблении дешёвого фастфуда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tristan tan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tristan tan

Пальмовое масло добавляется во многие продукты и считается достаточно опасным для организма человека. Эндокринолог Екатерина Скачкова в беседе со Здоровьем Mail объяснила, стоит ли избегать этого вида масла или можно без опасений употреблять его в пищу.

Пальмовое масло – один из самых противоречивых продуктов в современной диетологии. Его получают из мякоти плодов масличной пальмы и используют в составе половины товаров на полках магазинов, включая детское питание и косметику. По словам эксперта, замена трансжиров пальмовым маслом снижает риск развития ишемической болезни сердца на 18%. Кроме того, пальмовое масло — источник энергии. Оно содержит пальмитиновую кислоту – важный компонент грудного молока, поэтому его добавляют в детские смеси.

Специалист дополнила, что этот вид масла обладает антиоксидантной защитой. Оно превосходит подсолнечное по содержанию витамина Е в 15 раз. Тем не менее существуют и реальные риски употребления пальмового масла. В их числе:

  • Атеросклероз: Избыток насыщенных жиров может приводить к повышению уровня ЛПНП («плохого» холестерина). Однако, по мнению ВОЗ, опасность не выше, чем от употребления сливочного масла.
  • Ожирение: Калорийность составляет 884 ккал на 100 г. Частое употребление в составе сладостей способствует набору веса.
  • Экология: Производство связано с уничтожением тропических лесов. Но существует сертифицированное масло, полученное экологически устойчивым способом (RSPO).

Также эндокринолог развеяла мифы о пальмовом масле. По её словам, оно усваивается на 96%, как и другие жиры. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) в 2016 году изучало глицидиловые эфиры в переработанном масле. Риск возникает только при регулярном употреблении некачественных кондитерских изделий, рассказала специалист.

В заключение, пальмовое масло – это обычный продукт, воздействие которого определяется количеством и качеством. В умеренных дозах оно безопасно, а красное или рафинированное масло может быть даже полезным. Однако избыточное употребление, особенно в дешёвом фастфуде и сладостях, может нанести вред здоровью.

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А ранее Life.ru рассказывал, что лук, укроп, петрушка и шпинат способствуют сгущению крови. По словам специалиста, наиболее серьёзная опасность данного явления — это тромбоэмболия лёгочной артерии.

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Дарья Нарыкова
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