В России нашли способ закрепить цены на овощи и яйца

Правительство рассматривает возможность закрепления цен на основные продукты питания в долгосрочных договорах между производителями и торговыми сетями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Минсельхоза.

Ведомство предложило Минпромторгу проработать механизм фиксации стоимости в рамках таких контрактов. Перечень товаров, которые попадут под регулирование, определит правительство. В список могут войти овощи и куриные яйца, уточнил источник издания.

«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка», — пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

ФАС поддержала инициативу, отметив, что фиксация цен и объёмов поставок поможет сгладить сезонные колебания. Ведомство также выступает за чёткое прописывание ответственности сторон за нарушение условий контрактов. Производители, по данным Минсельхоза, уже поддержали предложение. Контроль за формированием цен в таких договорах будут осуществлять Минсельхоз, Минпромторг и ФАС.