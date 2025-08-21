Пауки-осы добрались уже до 20 регионов России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Jenner
Летом 2025 года пауки-осы, также известные как аргиопа Брюнниха, были отмечены в двадцати регионах России, включая территории, где их ранее не встречали. Соответствующую информацию опубликовала «Лента.ру».
Как уточняется в публикации, этих членистоногих наблюдали в Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Челябинской и Калужской областях. Наибольшее количество сообщений о необычных находках, особенно в августе, поступило от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.
По словам профессора Руслана Бутовского, руководящего отделом международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология», дальнейшая судьба этих паукообразных в Центральной России напрямую зависит от предстоящей зимы. Учёный полагает, что в случае тёплой зимы вид сможет здесь закрепиться. Если же зима будет холодной, то локальная популяция, вероятно, вымрет, однако пауки могут вернуться в последующие тёплые сезоны.
Аргиопа Брюнниха, или паук-оса (Argiope bruennichi) — вид аранеоморфных пауков. Является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Одной из характерных отличительных особенностей данной группы является их способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Данная особенность биологии отчасти определяет заселение южными видами северных территорий. Своё название вид получил в честь датского зоолога и минералога Мортена Тране Брюнниха.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в разных регионах России дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Их укус по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку. Примечательно, что пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания и уже добрались до детских площадок.