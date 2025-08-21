Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:53

Пауки-осы добрались уже до 20 регионов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Jenner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Jenner

Летом 2025 года пауки-осы, также известные как аргиопа Брюнниха, были отмечены в двадцати регионах России, включая территории, где их ранее не встречали. Соответствующую информацию опубликовала «Лента.ру».

Как уточняется в публикации, этих членистоногих наблюдали в Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Челябинской и Калужской областях. Наибольшее количество сообщений о необычных находках, особенно в августе, поступило от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

По словам профессора Руслана Бутовского, руководящего отделом международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология», дальнейшая судьба этих паукообразных в Центральной России напрямую зависит от предстоящей зимы. Учёный полагает, что в случае тёплой зимы вид сможет здесь закрепиться. Если же зима будет холодной, то локальная популяция, вероятно, вымрет, однако пауки могут вернуться в последующие тёплые сезоны.

«Человека не ищут»: Арахнолог объяснил, насколько опасны распугавшие россиян пауки-осы
«Человека не ищут»: Арахнолог объяснил, насколько опасны распугавшие россиян пауки-осы

Аргиопа Брюнниха, или паук-оса (Argiope bruennichi) — вид аранеоморфных пауков. Является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Одной из характерных отличительных особенностей данной группы является их способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Данная особенность биологии отчасти определяет заселение южными видами северных территорий. Своё название вид получил в честь датского зоолога и минералога Мортена Тране Брюнниха.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в разных регионах России дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Их укус по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку. Примечательно, что пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания и уже добрались до детских площадок.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Животные
  • Природа
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar