Пауки-осы добрались уже до 20 регионов России

Летом 2025 года пауки-осы, также известные как аргиопа Брюнниха, были отмечены в двадцати регионах России, включая территории, где их ранее не встречали. Соответствующую информацию опубликовала «Лента.ру».

Как уточняется в публикации, этих членистоногих наблюдали в Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Челябинской и Калужской областях. Наибольшее количество сообщений о необычных находках, особенно в августе, поступило от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

По словам профессора Руслана Бутовского, руководящего отделом международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология», дальнейшая судьба этих паукообразных в Центральной России напрямую зависит от предстоящей зимы. Учёный полагает, что в случае тёплой зимы вид сможет здесь закрепиться. Если же зима будет холодной, то локальная популяция, вероятно, вымрет, однако пауки могут вернуться в последующие тёплые сезоны.

Аргиопа Брюнниха, или паук-оса (Argiope bruennichi) — вид аранеоморфных пауков. Является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Одной из характерных отличительных особенностей данной группы является их способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Данная особенность биологии отчасти определяет заселение южными видами северных территорий. Своё название вид получил в честь датского зоолога и минералога Мортена Тране Брюнниха.