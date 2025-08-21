«Человека не ищут»: Арахнолог объяснил, насколько опасны распугавшие россиян пауки-осы

Аргиопа Брюнниха, более известная в народе как паук-оса, не представляет опасности для человека, уверен арахнолог Фёдор Мартыновченко. По его словам, укус такого вида паука, распугавшего россиян, в реальности не вызывает аллергических или иных негативных реакций организма.

«Правда, пауки эти не опасны, кусаются редко, если только схватить в руку или как-то наступить на них, надавить. Специально человека не ищут, не охотятся на него, конечно», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в интервью радио «Комсомольская правда», что укус паука-осы менее болезненный, чем у настоящей осы, и не представляет угрозу для здоровья. При этом вероятность развития аллергии теоретически хоть и есть, но на практике крайне мала.