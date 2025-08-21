«Человека не ищут»: Арахнолог объяснил, насколько опасны распугавшие россиян пауки-осы
Арахнолог Мартыновченко: Пауки-осы не охотятся на людей
Паук-оса. Обложка © freepik / wirestock
Аргиопа Брюнниха, более известная в народе как паук-оса, не представляет опасности для человека, уверен арахнолог Фёдор Мартыновченко. По его словам, укус такого вида паука, распугавшего россиян, в реальности не вызывает аллергических или иных негативных реакций организма.
«Правда, пауки эти не опасны, кусаются редко, если только схватить в руку или как-то наступить на них, надавить. Специально человека не ищут, не охотятся на него, конечно», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в интервью радио «Комсомольская правда», что укус паука-осы менее болезненный, чем у настоящей осы, и не представляет угрозу для здоровья. При этом вероятность развития аллергии теоретически хоть и есть, но на практике крайне мала.
Напомним, в разных регионах России дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Их укус по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку. Примечательно, что пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания и уже добрались до детских площадок.