Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:21

«Человека не ищут»: Арахнолог объяснил, насколько опасны распугавшие россиян пауки-осы

Арахнолог Мартыновченко: Пауки-осы не охотятся на людей

Паук-оса. Обложка © freepik / wirestock

Паук-оса. Обложка © freepik / wirestock

Аргиопа Брюнниха, более известная в народе как паук-оса, не представляет опасности для человека, уверен арахнолог Фёдор Мартыновченко. По его словам, укус такого вида паука, распугавшего россиян, в реальности не вызывает аллергических или иных негативных реакций организма.

«Правда, пауки эти не опасны, кусаются редко, если только схватить в руку или как-то наступить на них, надавить. Специально человека не ищут, не охотятся на него, конечно», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в интервью радио «Комсомольская правда», что укус паука-осы менее болезненный, чем у настоящей осы, и не представляет угрозу для здоровья. При этом вероятность развития аллергии теоретически хоть и есть, но на практике крайне мала.

Руками не трогать! Биолог объяснил, как действует яд расплодившихся в России пауков-ос
Руками не трогать! Биолог объяснил, как действует яд расплодившихся в России пауков-ос

Напомним, в разных регионах России дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Их укус по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку. Примечательно, что пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания и уже добрались до детских площадок.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar