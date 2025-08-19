Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 07:26

Руками не трогать! Биолог объяснил, как действует яд расплодившихся в России пауков-ос

Биолог Хряпин: Паук-оса не нападёт на человека, если его не тревожить

Паук-оса. Обложка © Freepik / pvproductions

Аргиопа Брюнниха — это южный вид пауков, внешне напоминающих ос и способных укусить человека. Он впервые был обнаружен в Московской области более десяти лет назад. Об этом рассказал биолог Роман Хряпин. По его словам, из-за тенденции к потеплению климата в средней полосе России наблюдается расширение ареала обитания этих насекомых с юга на север.

Эксперт отметил, что взрослым людям без аллергии не стоит опасаться укуса пауков-ос. Обычно он вызывает лишь опухание и местную боль. Однако для детей и аллергиков ситуация иная — для них укус несёт смертельную опасность, поэтому требуется немедленная помощь врача. Кроме того, укусы в голову или шею могут иметь очень тяжёлые последствия.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что паук-оса не нападёт на человека, если его не тревожить или не разрушать его паутину. При соблюдении данных правил риск столкновения с насекомым минимален. Тем не менее очень важно проявлять осторожность, особенно тем, кто склонен к аллергиям или находится рядом с гнёздами пауков.

«Паук не укусит человека, если его не трогать и не брать в руки. Он будет защищаться. А в спокойной обстановке ему нет смысла нападать. Они плетут паутину в траве или на кустарниках. Их сложно не заметить. Это красивые, яркие и фотогеничные насекомые», — заключил биолог.

Напомним, в разных регионах России дачники жалуются на резкий рост числа ядовитых пауков-ос. Укус этого насекомого по силе сравним с жалом обычной осы, но в отдельных случаях может привести к тяжёлым аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку.

