От дач к детям: Пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания
SHOT: Расплодившиеся в РФ пауки-осы плетут паутины на домах и детских площадках
Паук-оса в Уфе. Обложка © SHOT
Ядовитые пауки-осы активно распространяются по городским дворам и детским площадкам, вызывая серьёзные опасения у родителей. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на многочисленные свидетельства жителей разных регионов.
Паук-оса в Уфе. Фото © SHOT
Издание отмечает, что жители массово публикуют фотографии опасных членистоногих, обнаруженных в непосредственной близости от жилых домов. Так, в Брянске полосатый паук был замечен ползающим по горке на детской площадке, что создаёт прямую угрозу для играющих там детей — укус этого членистоногого может привести к анафилактическому шоку. Аналогичные случаи зафиксированы во Владимирской области, где паук расположился на домофоне, и в Уфе, где его обнаружили у входа в многоэтажный дом.
Паук-оса. Фото © SHOT
По словам энтомологов, данный вид пауков демонстрирует повышенную способность к адаптации в городской среде, особенно в зелёных зонах, и продолжает стремительно расширять ареал своего обитания.
Паук-оса на домофоне во Владимирской области. Фото © SHOT
Паук-оса на детской площадке в Брянской области. Обложка © SHOT
Напомним, вчера появились сообщения о том, что на дачных участках по всей России распространяются ядовитые пауки-осы. В отдельных случаях их укус способен спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию. Энтомологи связывают распространение этого вида паукообразных в южных и центральных регионах РФ с аномальной жарой.