Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 14:22

От дач к детям: Пауки-осы стремительно расширяют ареал обитания

SHOT: Расплодившиеся в РФ пауки-осы плетут паутины на домах и детских площадках

Паук-оса в Уфе. Обложка © SHOT

Ядовитые пауки-осы активно распространяются по городским дворам и детским площадкам, вызывая серьёзные опасения у родителей. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на многочисленные свидетельства жителей разных регионов.

Паук-оса в Уфе. Фото © SHOT

Издание отмечает, что жители массово публикуют фотографии опасных членистоногих, обнаруженных в непосредственной близости от жилых домов. Так, в Брянске полосатый паук был замечен ползающим по горке на детской площадке, что создаёт прямую угрозу для играющих там детей — укус этого членистоногого может привести к анафилактическому шоку. Аналогичные случаи зафиксированы во Владимирской области, где паук расположился на домофоне, и в Уфе, где его обнаружили у входа в многоэтажный дом.

Паук-оса. Фото © SHOT

По словам энтомологов, данный вид пауков демонстрирует повышенную способность к адаптации в городской среде, особенно в зелёных зонах, и продолжает стремительно расширять ареал своего обитания.

Паук-оса на домофоне во Владимирской области. Фото © SHOT

Паук-оса на детской площадке в Брянской области. Обложка © SHOT

Напомним, вчера появились сообщения о том, что на дачных участках по всей России распространяются ядовитые пауки-осы. В отдельных случаях их укус способен спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию. Энтомологи связывают распространение этого вида паукообразных в южных и центральных регионах РФ с аномальной жарой.

Руками не трогать! Биолог объяснил, как действует яд расплодившихся в России пауков-ос
