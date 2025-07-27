Никаких народных методов! Россиянам разъяснили порядок действий при укусе гадюки

Степень опасности гадюк, распространённых в средней полосе России, зависит от множества факторов, в том числе времени года, пола и возраста укушенного, вида яда, места укуса и других. Об этом рассказал врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, профессор Михаил Кутушов. По его словам, яд гадюки не смертелен, но влияет на свёртываемость крови.

Он может как повышать, так и снижать уровень свёртываемости, вызывая серьёзные осложнения. Всё зависит от места укуса, но, так или иначе, смертность от яда гадюки не превышает одного процента. А лучший способ профилактики укусов — не провоцировать змей на нападение.

По словам эксперта, чтобы определить укус гадюки, надо обратить внимание на сосуды. Под кожей начинается активное кровоизлияние, а зона укуса приобретает вид синяка. В этом случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Важно сразу обездвижить конечность для предотвращения распространения яда. Следует обработать рану и наложить сухую повязку. А вот народные методы применять не стоит.