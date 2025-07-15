«Вот такая вот красоточка лежит»: В Москве заметили змею после тропического ливня

Однако бояться змею не стоит, ведь это не какая-то ядовитая экзотическая рептилия, а хорошо знакомый россиянам уж.

Ранее врач рассказала, как отличить укус ядовитой змеи от неядовитой. Эксперты отмечают, что укус ядовитой змеи отличается от укуса неядовитой. Ядовитые змеи оставляют два характерных следа от клыков, в то время как неядовитые — множество мелких царапин в виде полукруга. После укуса ядовитой змеи быстро возникают отёк, покраснение, синюшность и могут появиться такие симптомы, как проблемы со зрением и онемение.