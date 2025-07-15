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15 июля, 14:47

«Вот такая вот красоточка лежит»: В Москве заметили змею после тропического ливня

В Битцевском парке в Москве заметили змею

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Посетителей Битцевского парка напугала змея. На кадрах, которыми поделился очевидец, видно, что рептилия чувствует себя совершенно спокойно. Видео опубликовал «Первый Московский» телеграм-канал.

В Битцевском парке заметили змею. Видео © Telegram / Первый Московский

Однако бояться змею не стоит, ведь это не какая-то ядовитая экзотическая рептилия, а хорошо знакомый россиянам уж.

Нашли змею на участке? Вот что категорически нельзя делать — иначе ядовитого укуса не избежать
Нашли змею на участке? Вот что категорически нельзя делать — иначе ядовитого укуса не избежать

Ранее врач рассказала, как отличить укус ядовитой змеи от неядовитой. Эксперты отмечают, что укус ядовитой змеи отличается от укуса неядовитой. Ядовитые змеи оставляют два характерных следа от клыков, в то время как неядовитые — множество мелких царапин в виде полукруга. После укуса ядовитой змеи быстро возникают отёк, покраснение, синюшность и могут появиться такие симптомы, как проблемы со зрением и онемение.

Александра Мышляева
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