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Регион
27 июня, 05:12

Экскурсия в Армении закончилась для россиянки укусом одной из самых ядовитых змей

SHOT: Россиянку госпитализировали в Армении из-за возможного укуса гюрзы

Обложка © Unsplash /

Обложка © Unsplash /

Россиянку срочно доставили в реанимацию после экскурсии в Армении из-за возможного укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жительницу Уфы Регину экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии после посещения ущелья реки Азат в Армении. По её словам, причиной стало нападение гюрзы.

Во время экскурсии «Симфония камней» девушка фотографировалась на камнях и внезапно обнаружила кровь на пальце. Гид, заметив это, запаниковал и закричал, что её укусила гюрза, после чего срочно повёз её к медикам.

В травмпункте медики пытались успокоить россиянку, уверяя, что всё будет хорошо, но её состояние быстро ухудшалось. По пути в больницу у Регины онемела рука, поднялась температура, началась рвота. Ей ввели дексаметазон, но это не сразу помогло. Только после госпитализации и капельницы в реанимации её самочувствие стало улучшаться.

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Ранее врач рассказала Life.ru, как отличить укус ядовитой и неядовитой змеи. По словам медика, нужно обратить внимание на точки от клыков.

Никита Никонов
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