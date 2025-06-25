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25 июня, 10:16

Извивалась рядом с малышами: Возле детской площадки в Москве обнаружили ядовитую змею

SHOT ПРОВЕРКА: Ядовитую змею обнаружили возле детской площадки в Москве

Обложка © Wikipedia / Anne Laudisoit.

Обложка © Wikipedia / Anne Laudisoit.

Опасную змею заметили рядом с детской площадкой недалеко от Битцевского парка в Москве. Рептилия извивалась всего в нескольких метрах от играющих детей.

Агрессивную змею заметили москвичи возле детской площадки в Битцевском парке. Видео © Telegram / SHOT Проверка

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, предположительно, это был щитомордник — представитель семейства гадюковых, известный своим ядовитым укусом. Очевидцы рассказали, что змея вела себя агрессивно и не уползала с места, несмотря на шум.

Ядовитый почерк: Врач рассказала Life.ru, как отличить укус ядовитой и неядовитой змеи
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Ранее в Подмосковье ядовитая змея укусила 14-летнюю школьницу. Девочка заметила рептилию в парке и попыталась её поймать, но змея вонзила клыки в руку. Пострадавшая провела два дня в реанимации с нарушением кровообращения и сильной опухолью. Её срочно доставили в Раменскую больницу, где врачи боролись за жизнь ребёнка.

Милена Скрипальщикова
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