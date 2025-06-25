Извивалась рядом с малышами: Возле детской площадки в Москве обнаружили ядовитую змею
SHOT ПРОВЕРКА: Ядовитую змею обнаружили возле детской площадки в Москве
Обложка © Wikipedia / Anne Laudisoit.
Опасную змею заметили рядом с детской площадкой недалеко от Битцевского парка в Москве. Рептилия извивалась всего в нескольких метрах от играющих детей.
Агрессивную змею заметили москвичи возле детской площадки в Битцевском парке. Видео © Telegram / SHOT Проверка
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, предположительно, это был щитомордник — представитель семейства гадюковых, известный своим ядовитым укусом. Очевидцы рассказали, что змея вела себя агрессивно и не уползала с места, несмотря на шум.
Ранее в Подмосковье ядовитая змея укусила 14-летнюю школьницу. Девочка заметила рептилию в парке и попыталась её поймать, но змея вонзила клыки в руку. Пострадавшая провела два дня в реанимации с нарушением кровообращения и сильной опухолью. Её срочно доставили в Раменскую больницу, где врачи боролись за жизнь ребёнка.