Извивалась рядом с малышами: Возле детской площадки в Москве обнаружили ядовитую змею

Опасную змею заметили рядом с детской площадкой недалеко от Битцевского парка в Москве. Рептилия извивалась всего в нескольких метрах от играющих детей.

Агрессивную змею заметили москвичи возле детской площадки в Битцевском парке. Видео © Telegram / SHOT Проверка

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, предположительно, это был щитомордник — представитель семейства гадюковых, известный своим ядовитым укусом. Очевидцы рассказали, что змея вела себя агрессивно и не уползала с места, несмотря на шум.