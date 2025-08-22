Нутрициолог раскрыла, какими продуктами провести «техобслуживание» организма перед осенью
Для очищения организма в преддверии осеннего сезона целесообразно использовать сезонные продукты, доступные в конце лета. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru пояснила, что после летнего периода, когда часто допускаются пищевые излишества, организму требуется детоксикация, аналогичная регулярному техническому обслуживанию механизмов.
Арбузы представляют собой оптимальное средство для очищения, поскольку эта ягода способствует выведению шлаков, детоксикации и нормализации веса. Эксперт подчеркнула, что арбуз следует употреблять отдельно от других продуктов — не ранее чем через полтора часа после приёма пищи и за полтора часа до следующего приёма пищи.
Также сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Как и помидоры — пить томатную воду очень полезно. Я рекомендую не смешивать томатный и огуречный сок, а разделять их. Огуречный хорошо подходит с различной зеленью, а в томатный можно немного поперчить и даже добавить чесночка, потому что чеснок тоже нас чистит. Но важно не переборщить, потому что может возникнуть чувство жжения в желудке.
Нутрициолог рекомендовала на период очищения сократить потребление соли, жирных и сладких продуктов, поскольку они снижают эффективность детоксикации. Кроме того, она отметила пользу травяных чаёв из сезонных растений — зверобоя, ромашки, мяты, мелиссы и шиповника, которые богаты антиоксидантами и способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.
«Эти чаи не только приятные на вкус, но также богаты антиоксидантами, богаты различными другими полезными веществами и очень хороши для очищения организма», — заключила Бурлакова.
