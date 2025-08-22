Нутрициолог раскрыла, какими продуктами провести «техобслуживание» организма перед осенью

Также сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Как и помидоры — пить томатную воду очень полезно. Я рекомендую не смешивать томатный и огуречный сок, а разделять их. Огуречный хорошо подходит с различной зеленью, а в томатный можно немного поперчить и даже добавить чесночка, потому что чеснок тоже нас чистит. Но важно не переборщить, потому что может возникнуть чувство жжения в желудке.