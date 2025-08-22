Мессенджер MAX
Регион
22 августа, 09:59

Опасную инфекцию выявили почти у тысячи детей в Сверловской области

В Свердловской области зафиксирован рост числа случаев заражения энтеровирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rangizzz

Пресс-служба Минздрава Свердловской области информирует о регистрации случаев энтеровирусной инфекции на территории 21 населённого пункта региона. Наибольшее количество заболевших отмечено в Екатеринбурге – 609 случаев, и в Североуральском муниципальном округе – 260 случаев.

«Около 97% заболевших – дети и подростки до 17 лет, поэтому мы организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья ребят для медиков, педагогов и родителей», — рассказала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Энтеровирусные инфекции — ряд острых заболеваний, вызываемых различными типами энтеровирусов (которых насчитывается более сотни). Болезнь способна проявляться по-разному, вызывая широкий спектр симптомов. К ним относятся, например, жар, расстройство желудка, боль в горле, сыпь на коже, а в особо серьезных ситуациях – воспаление мозговых оболочек (менингит).

Ранее родителям дали инструкцию из 7 шагов, которая поможет укрепить иммунитет ребёнка без лекарств. В частности, необходимо провести очищение организма после перенесённых заболеваний, вакцинации, применения антибактериальных препаратов или медицинского наркоза.

