В Москве два человека подхватили сальмонеллёз после употребления готовой еды

Два жителя столицы сальмонеллёз после того, как съели готовые блюда из магазина. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Шаурма от «Кейтеринг технолоджи». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, производителем продукции является компания «Кейтеринг технолоджи». После обращений заболевших Роспотребнадзор устроил внеплановую проверку на предприятии. Специалисты обнаружили серьёзные нарушения: нашли почти 140 килограммов просроченных продуктов, грязь, а также нарушения правил хранения. Лабораторный анализ шаурмы этого производителя тоже дал плохой результат. Суд постановил временно остановить работу предприятия на два месяца. Однако это решение пока не начало действовать.

Известно, что продукция «Кейтеринг технолоджи» продаётся, в том числе, во «Вкусвилле» — например, «шаурма с кальмаром и азиатским соусом».