Любители роллов массово слегли с сальмонеллёзом в одном из российских регионов

В Адыгее с острой кишечной инфекцией госпитализированы 32 человека. Все они посещали популярный суши-бар Yappi, где употребляли морепродукты и роллы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллёз. Среди госпитализированных семеро детей. Следственный комитет уже начал проверку данного инцидента, возбуждено уголовное дело. В связи с инцидентом приём заказов на сайте заведения Yappi был приостановлен.