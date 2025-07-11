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Регион
11 июля, 10:04

Любители роллов массово слегли с сальмонеллёзом в одном из российских регионов

SHOT ПРОВЕРКА: В Адыгее 32 человека заразились сальмонеллёзом в суши-баре Yappi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lisovskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lisovskaya

В Адыгее с острой кишечной инфекцией госпитализированы 32 человека. Все они посещали популярный суши-бар Yappi, где употребляли морепродукты и роллы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллёз. Среди госпитализированных семеро детей. Следственный комитет уже начал проверку данного инцидента, возбуждено уголовное дело. В связи с инцидентом приём заказов на сайте заведения Yappi был приостановлен.

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек
Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек

Ранее в Якутии произошло массовое отравление на празднике Ысыах Олонхо из-за вспышки сальмонеллёза, за помощью к медикам обратилось более 50 человек. Уточняется, что среди госпитализированных пятеро представителей СМИ и четверо спортивных арбитров, которые приехали на Игры Манчаары.

Полина Никифорова
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