Более 50 человек отравились в Якутии на празднике Ысыах из-за сальмонеллёза
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В Якутии произошло массовое отравление на празднике Ысыах Олонхо из-за вспышки сальмонеллёза, за помощью к медикам обратилось более 50 человек. Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливает обстоятельства случившегося.
«На 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах. Своё заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы», — говорится в сообщении.
Специалисты проводят лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия в очагах.
Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк, который является организатором праздника, утверждает, что у всех, кто занимался питанием, были необходимые санитарные документы.
«Также в дни проведения мероприятий каждые два часа производился отбор продуктов сотрудниками Роспотребнадзора», — приводит его слова агентство ЯСИА.
Уточняется, что среди госпитализированных пятеро представителей СМИ и четверо спортивных арбитров, которые приехали на Игры Манчаары (спартакиада по национальным видам спорта) в село Ытык-Кюёль из Нерюнгри. По словам одного из пострадавших, среди симптомов были температура, диарея, слабость, боли в животе, тошнота.
Портал SakhaLife также отмечает, что VIP-персоны не пострадали, так как для них была приготовлена другая еда.
Ысыах — якутский традиционный праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь богов Айыы, возрождения природы и начала нового жизненного цикла, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями мужчин в мас-рестлинге, армрестлинге, хапсагае, вольной борьбе, стрельбе из лука и перетаскиванию валунов.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку обстоятельств массового отравления в Перми. С 25 июня в медицинские учреждения города обратились десятки человек. Все они посещали одно и то же развлекательное заведение.