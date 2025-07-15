Уральский «‎Версаль» закрылся после отравления 80 молодых прокуроров

В Екатеринбурге кафе «Версаль» приостановило свою деятельность до выяснения причин массового заражения сальмонеллёзом среди посетителей. Об этом объявила банкетная служба заведения.

Как уточнили в региональном Следственном управлении СК РФ, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В самом ресторане рассказали, что заведение не будет работать до завершения всех проверок.

«На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты ещё не готовы, нужно время. Но и мы проводим проверки, и нас проверяют – продукты питания и сотрудников, это стандартная процедура», — рассказала представительница банкетной службы РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о меню банкета, сотрудники сообщили, что гостям предлагались разнообразные кушанья: горячие закуски, салаты и основные блюда.