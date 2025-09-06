Российские учёные придумали, как измерить «витамин красоты» в продуктах

Химики из Санкт-Петербурга разработали инновационный метод определения содержания биотина в продуктах. Витамин B7, известный также как «витамин красоты», играет важную роль в поддержании здоровья волос, ногтей и кожи, а также участвует в регуляции обмена веществ и работе нервной системы. Кроме того, биотин часто добавляют в корма для животных.

Задачу по точному измерению биотина в составе кормов поставил производитель кошачьего питания, для которого это оказалось серьёзной проблемой. Существующие методы либо слишком дорогие, либо требуют много времени, а для бизнеса скорость анализа имеет большое значение.

Часто производители не указывают точное количество биотина в продукте, ограничиваясь общим обозначением «витамины», без уточнения их видов и пропорций. При этом на упаковках обещают «здоровую кожу» и «блестящую шерсть». Косвенно такой эффект может обеспечиваться пивными дрожжами, содержащими биотин, однако его количество варьируется в зависимости от марки.

Новый метод анализа занимает около 30 минут, тогда как ранее применявшиеся альтернативы требовали до 12 часов. При этом для проведения анализа используется стандартное лабораторное оборудование, доступное во многих лабораториях. Дополнительным преимуществом является экологичность метода. В дальнейшем учёные планируют применять этот способ для измерения биотина в других продуктах и даже в организме человека, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».