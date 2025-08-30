Спасения нет: Названы болезни, которые останутся с человечеством навсегда

Учёные и врачи предупреждают, что ряд опасных заболеваний продолжит представлять постоянную угрозу для человечества, несмотря на достижения современной медицины. Об этом сообщает информационное агентство «Кулик».

По словам медиков, хотя вакцинация позволила значительно снизить тяжесть течения таких заболеваний, как гепатит В, туберкулёз, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха и паротит, риск заражения сохраняется. Специалисты подчёркивают, что прививки от этих болезней включены в обязательный календарь вакцинации, составленный на основе данных об эпидемиологических рисках.

Врачи отмечают, что полиомиелит остаётся единственным полностью неизлечимым заболеванием из этого перечня, поскольку вирус вызывает необратимое поражение нервной системы, приводящее к параличу. Также к болезням, не поддающимся полному излечению, эксперты относят гепатит В и энцефалит. В список неизлечимых заболеваний, по данным издания, вошли также слабоумие и астма, что подчёркивает необходимость постоянной профилактики и контроля за этими состояниями.