Не только в путешествиях: Врач рассказал, где можно подхватить гепатит А

Гепатит А — одно из самых распространённых инфекционных заболеваний печени, которое ещё называют «болезнью грязных рук», поскольку вирус передаётся преимущественно фекально-оральным путём: через загрязнённую воду, пищу, предметы быта. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал Life.ru, как защититься от опасного вируса.

Инкубационный период составляет в среднем 2–4 недели. Слабость, повышение температуры, боли в животе, потемнение мочи, пожелтение кожи — всё это симптомы гепатита А. К счастью, заболевание протекает только в острой форме и не переходит в хроническую стадию. Обычно пациенты выздоравливают амбулаторно, получая пожизненный иммунитет. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов

Эксперт предупредил, что заразиться гепатитом А можно просто дотронувшись до дверной ручки или поручня в общественном транспорте, с которым ранее контактировал носитель вируса. Риск заражения особенно высок в странах с низким уровнем санитарии. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию: она безопасна и эффективна, подходит как взрослым, так и детям с 1 года. Вакцина особенно необходима туристам, пациентам с хроническими формами гепатитов B и C, а также людям, работающим в общепите и медицине.

«Для экстренной профилактики, если контакт уже произошёл, можно ввести специфический иммуноглобулин — это эффективно в течение первых 14 дней после предполагаемого заражения. Но, как подчёркивают врачи, лучшая защита — плановая вакцинация и соблюдение гигиены: мытьё рук, питьё только очищенной воды, термическая обработка продуктов», — заключил специалист.