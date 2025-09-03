Учёные вычислили год, в котором остановился резкий рост продолжительности жизни
В начале XX века наблюдалось стабильное увеличение роста средней продолжительности жизни, однако после 1939 года динамика замедлилась. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Если раньше каждое новое родившееся поколение жило примерно на полгода больше своего предшественника, то теперь эта разница снизилась до всего пары-тройки месяцев. Однако учёные подчёркивают, что ситуация может измениться под влиянием непредвиденных факторов, таких как новые медицинские открытия, пандемия или серьёзные социально-экономические перемены.
Исторически резкое снижение детской смертности стало основным фактором ускорения продолжительности жизни в первой половине XX века. Сегодня детская смертность находится на историческом минимуме, и дальнейшие улучшения здоровья взрослых уже не обеспечивают значительного эффекта.
Ранее сообщалось, что к 2035 году ожидается увеличение продолжительности жизни россиян до 81 года и более. В настоящее время этот показатель находится в пределах 73–74 лет.