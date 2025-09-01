Врач предсказала продолжительность жизни россиян через 10 лет

К 2035 году ожидается увеличение продолжительности жизни россиян до 81 года и более. В настоящее время этот показатель находится в пределах 73–74 лет, сообщила главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

Данные цифры отражают усреднённое значение для всего населения, включая мужчин и женщин. При этом, как подчёркивает медик, существует значительная разница в продолжительности жизни между полами, достигающая почти десятилетия: у мужчин она составляет около 68 лет, а у женщин – приблизительно 78 лет.

«Продолжительность жизни имеет тенденцию к увеличению. В 90-е в России средняя продолжительность была 69 лет, в 2000 году она была 65 лет, и потом начала расти. В 2015 году был резкий скачок до 71 года, в 2020 году из-за пандемии показатель снова упал до 69–70 лет, и начиная с 2022 года мы видим рост. К 2030 году мы должны перейти планку в 78 лет, а к 2035 году продолжительность ожидается 81 год и выше, к 2050 году – 83–84», – подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Тенденция к увеличению продолжительности жизни является общемировой. Решетова отмечает, что, несмотря на возможные кратковременные снижения, например, в период пандемии, общая десятилетняя динамика свидетельствует о росте продолжительности жизни. Доктор выразила уверенность в дальнейшем увеличении этого показателя при отсутствии глобальных катастроф.