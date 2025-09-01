Названы топ-5 регионов России с самой высокой продолжительностью жизни

В России наблюдается контраст в показателях ожидаемой продолжительности жизни: выделяются пять регионов с высокими значениями и пять – с низкими. Об этом сообщила главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

В Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского под эгидой профессора Клаудио Франчески, известного итальянского специалиста в области исследований долголетия, проводится масштабная работа по изучению влияния факторов окружающей среды на биологическое старение человека. Итогом станет создание интерактивной карты долголетия для России.

«Исследование пока не закончено. Тем не менее, на 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край. А среди регионов России с высокой продолжительностью жизни — Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия», – подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Решетова пояснила, что различия в привычках населения, экологической обстановке и генетической предрасположенности оказывают существенное воздействие на демографические показатели.