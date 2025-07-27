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27 июля, 05:00

Секреты долголетия: Эксперт Минздрава назвала 5 правил, как сохранить острый ум до старости

Эксперт Дроздова: Осознанный образ жизни и медосмотры помогут сохранить ум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Сохранение когнитивных функций требует комплексного подхода и внимательного отношения к своему здоровью. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова поделилась с Life.ru рекомендациями по поддержанию остроты ума на протяжении всей жизни.

Как врач, я уверена, что профилактика когнитивных нарушений начинается с осознанного образа жизни. Профилактика когнитивных нарушений — это инвестиция в будущее. Начните с небольших шагов уже сегодня, но всегда учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом. Здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут вам сохранить ясный ум на долгие годы.

Любовь Дроздова

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике

Как врач, я уверена, что профилактика когнитивных нарушений начинается с осознанного образа жизни. Профилактика когнитивных нарушений — это инвестиция в будущее. Начните с небольших шагов уже сегодня, но всегда учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом. Здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут вам сохранить ясный ум на долгие годы.
Как врач, я уверена, что профилактика когнитивных нарушений начинается с осознанного образа жизни. Профилактика когнитивных нарушений — это инвестиция в будущее. Начните с небольших шагов уже сегодня, но всегда учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом. Здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут вам сохранить ясный ум на долгие годы.
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По словам Дроздовой, важно регулярно проверять здоровье сердца и сосудов: когнитивные функции напрямую зависят от кровоснабжения мозга. Она также добавила, что диета, богатая овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, способствует защите нейронов.

Эксперт отметила необходимость избегать резких изменений в питании и подчеркнула важность умственной активности, поскольку регулярная умственная активность так же важна, как физическая, для поддержания когнитивных функций. Сон также играет важную роль – спать нужно не менее 7-8 часов в сутки. По словам врача, умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю улучшают кровообращение и снижают риск деменции.

В заключение Дроздова напомнила о значении психоэмоционального здоровья, поскольку хронический стресс и депрессия могут ускорять когнитивное старение. Следуя этим простым правилам, можно значительно улучшить качество жизни и сохранить ясный ум на долгие годы.

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Андрей Горяничев
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