Это очень важно: Стало известно, в каком возрасте начинает стареть организм человека

Первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева отметила, что биологические процессы старения могут начинаться уже в возрасте 25–28 лет. Об этом она сообщила на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Яковлева акцентировала внимание на необходимости раннего выявления и коррекции этих процессов.

«На самом деле старение организма начинается уже в 25 лет, ну, в 28. И действительно, [отслеживать и влиять на] процессы старения — это очень важно», — отметила Яковлева.

Главный педиатр Минздрава и директор Российского геронтологического центра Ольга Ткачева добавила, что скорость старения закладывается ещё до рождения, и на неё влияют здоровье родителей и условия внутриутробного развития.