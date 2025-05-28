Это очень важно: Стало известно, в каком возрасте начинает стареть организм человека
ФМБА: Старение человеческого организма начинается уже в 25 лет
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Первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева отметила, что биологические процессы старения могут начинаться уже в возрасте 25–28 лет. Об этом она сообщила на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Яковлева акцентировала внимание на необходимости раннего выявления и коррекции этих процессов.
«На самом деле старение организма начинается уже в 25 лет, ну, в 28. И действительно, [отслеживать и влиять на] процессы старения — это очень важно», — отметила Яковлева.
Главный педиатр Минздрава и директор Российского геронтологического центра Ольга Ткачева добавила, что скорость старения закладывается ещё до рождения, и на неё влияют здоровье родителей и условия внутриутробного развития.
Ранее Life.ru писал, что у всех людей, включая физически подготовленных, после 65 лет наблюдается снижение физической силы. В этом возрасте в организме начинают происходить естественные процессы старения. Врач-гериатр Кирилл Прощаев добавил, что невозможно точно предсказать, как это будет проявляться у конкретного человека, поскольку уровень физической подготовки может измениться в любом возрасте — будь то 30, 40 или 50 лет.