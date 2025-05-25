Косметолог назвала компоненты в кремах, которые замедлят старение кожи

Правильный уход за кожей так же важен, как и сбалансированное питание для организма. Ольга Перевозщикова, косметик-эстетист и технолог бренда Aravia Laboratories, в интервью с газетой «Известия» объяснила, какие витамины особенно необходимы коже и как правильно их использовать.

Ключевыми для здоровья кожи эксперт назвала витамины А, Е и С. Ретинол (витамин А) рекомендуется применять после 25 лет, когда естественная выработка коллагена и эластина начинает снижаться. Он помогает предотвратить появление морщин, нормализует работу сальных желёз и эффективен в уходе за проблемной кожей.

Витамин С также стимулирует синтез коллагена, борется со свободными радикалами и осветляет пигментацию. Витамин Е обладает антивозрастным действием, интенсивно увлажняет и дополняет эффект витамина С.

Эти два витамина отлично работают в паре: С слегка подсушивает, а Е компенсирует это увлажнением. Их сочетание помогает осветлить пигментные пятна, сгладить следы постакне и усилить антиоксидантную защиту. Однако ретинол и витамин С лучше использовать раздельно — например, С утром, а А вечером, чтобы избежать конфликта компонентов.

«Я рекомендую использовать витаминный крем с антиоксидантным комплексом, он содержит самые важные витамины, ниацинамид и Д-пантенол. Такое сочетание компонентов восстанавливает кожу, оберегает от фотостарения, выравнивает тон и текстуру, повышает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также защищает от негативного воздействия окружающей среды», — добавила Перевозщикова.